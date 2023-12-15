В отношении 19-летнего студента из Самары было возбуждено уголовное дело за публичную поддержку Дарьи Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Baza.

Студент оставил комментарий под постом касательно обвинения в адрес Дарье Треповой, опубликованном в одном из Телеграм-каналов, в июле текущего года. Специалисты из экспертно-криминалистического центра провели анализ написанного студентом комментария и пришли к выводу, что юноша оправдывал терроризм.

После заключения экспертов в отношении 19-летнего студента было возбуждено уголовное дело по статье 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная мера наказания по данной статье УК РФ составляет 7 лет колонии.