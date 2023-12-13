Польской прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении депутата, потушившего ханукальные свечи. Об этом журналистам сообщил представитель варшавской окружной прокуратуры. По его словам, окружная прокуратура в Варшаве приступила к расследованию дела о событиях, произошедших в сейме с участием депутата Гжегожа Брауна.

Напомним, во время празднования в польском парламенте еврейской Хануки в зал вошел депутат крайней правой партии Гжегож Браун. Он затушил ханукальные свечи с помощью огнетушителя. Именно зажигание этих свечей является основным символом Хануки. Сразу после действий Брауна, из здания были эвакуированы все люди.

Спикер польского парламента Шимон Холовня отстранил Брауна от заседаний, так как посчитал его действия «актом грубости и агрессии». Кроме того он сообщил о своем намерении подать заявление в прокуратуру по статье «нарушение религиозного обряда». Действия Гжегожа Брауна были засняты на видео.