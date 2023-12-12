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Задержанный 4 ноября на пункте паспортного контроля в аэропорту Лос-Анджелеса некий Сергей Владимирович Очигава, прибывший в США без документов и авиабилета, имеет ученую степень и в прошлом был владельцем бизнеса в России. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Сообщается, что некий Очигава С. В. являлся одним из учредителей ООО «Возрождение М», зарегистрированного в Калужкой области. Согласно информации из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) общество с ограниченной ответственностью (ООО) было зарегистрировано в 2021 году, а уже в апреле 2022 года оно было закрыто.

При этом в открытом доступе в Сети можно найти сведения о кандидатской диссертации на тему «Организационно-методическое обеспечение аудита маркетинговой деятельности производственных предприятий», автором которой указан Очигава С. В. Известно, что научная работа была защищена в РЭУ имени Плеханова в 2003 году.