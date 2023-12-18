Пленный украинский боец Евгений Креховецкий, исполнявший на фронте обязанности командира взвода 426-й отдельной стрелковой бригады ВС Украины, поблагодарил российских военнослужащих Южной группировки войск ВС России за достойное обращение с ним и пригласил их к себе домой на шашлык.

«Вы красавчики, я вам очень благодарен, что меня оставили живым, приняли как родного, не били, не издевались. Надеюсь, вы будете их е****ть, так, чтобы это всё поскорее закончилось!», – рассказал в видеообращении украинский военнопленный.

Соответствующее видеообращение было опубликовано в Телеграм-канале «Южный фронт». На опубликованных кадрах можно увидеть улыбку на лице пленного командира ВСУ. По его словам, он хотел бы отблагодарить российских военнослужащих за достойное обращение с ним и приглашает их к себе домой на шашлык.

Ранее он рассказал, что попал в плен во время боевых действий под Артемовском. По его словам, украинские солдаты сильно деморализованы, поскольку офицеры бросают их в мясные штурмы на фронте без поддержки артиллерии и должного обеспечения.