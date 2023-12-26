Известный телеведущий и комик Иван Ургант решил вернуться в российскую столицу для проведения благотворительного аукциона. Кроме того, автор шоу «Вечерний Ургант» Константин Анисимов намекнул, что артист примет участие в еще одном немаленьком проекте.

Данное сообщение Анисимов сопроводил фотографией на фоне картонной фигуры Ивана Урганта. Как передает рад СМИ, речь может идти об участии артиста в новогоднем шоу «Первый Новый год». Это мероприятие подразумевает в себе участие набирающих популярность артистов и блогеров в концертной программе вместе с известными российскими исполнителями, такими как Баста, Полина Гагарина.

Отмечается, что Иван Ургант вместе с известной российской актрисой Мариной Александровой и коллегой по «Вечернему Урганту» Аллой Михеевой провел благотворительный аукцион фонда «Друзья». Артист является соучредителем данной благотворительной организации. Отмечается, что в рамках аукциона было собрано 17 миллионов рублей.