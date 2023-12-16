Друг Александра Градского писатель и журналист Евгений Додолев рассказал об интервью с покойным композитором в 2020 году. По словам писателя, в 2024 году должна выйти новая книга к 75-летию покойного Градского. Во время разговора с Градским у Додолева зашла речь за Аллу Пугачеву.

По словам покойного композитора, у Аллы Пугачевой в конце 80-х были небольшие заработки из-за проблем с голосом. Поэтому Примадонна давала мало концертов. Основной заработок у нее был с корпоративов. Однако они были нечастые в те времена.

«В 90-е богатые нефтегазовые компании могли платить 80 тысяч долларов, 100 тысяч долларов за выступление», – процитировал Додолев слова Градского из его интервью.

По его словам, Алла Борисовна не может нормально петь еще с 1986 года. Тогда у певицы были обнаружены узлы на связках. Именно поэтому она не могла давать по несколько концертов подряд. А съемки с выступлений Примадонны нередко монтировались для того, чтобы складывалось впечатление о большом количестве концертов.