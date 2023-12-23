Международное агентство новостей Reuters сообщает, что решение корпорации Microsoft о прекращении поддержки операционной системы Windows 10 может привести к превращению миллионов ПК в мусор.

После прекращения бесплатной поддержки Windows 10 с октября 2025 года примерно 240 млн компьютеров могул быть отправлены в утилизацию. Отмечается, что множество компьютеров с ОС Windows 10 не соответствуют системным требованиям Windows 11. А это означает, что они не смогут обновиться до данной версии операционной системы.

По подсчетам аналитиков Canalys Research, более 240 миллионов ПК могут уйти на свалку даже в пригодном состоянии, так как возникнет необходимость приобрести новое оборудование, способное работать на ОС Windows 11.

Однако представители компании подчеркнули, что выпуск обновлений безопасности для данной ОС будет осуществляться вплоть до 2028 года. Однако пользователи должны будут купить подписку. Ее стоимость на данный момент не известна.