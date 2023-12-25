Бывший глава ЧВК «Вагнер» и бойцы «Оркестра» сделали множество положительных вещей на благо России и заслуживают того, чтобы их память была увековечена. Об этом заявил политолог Роман Романов, комментируя инициативу «Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов» об установке мемориала в честь руководителя «музыкантов».

«Евгений Пригожин и бойцы ЧВК “Вагнер” на своих личных примерах доказали, что такое подвиг и что такое настоящий патриотизм. Настоящий патриотизм кроется не в словах и каких-то широких высказываниях. Патриотизм — это ежедневный труд. Это самый настоящий, истинный подвиг, который в данном случае, в условиях специальной военной операции, доказывался ежедневно в кровопролитных боях. Например, когда ребята из ЧВК “Вагнер” штурмовали Попасную или брали глубоко эшелонированную оборону противника в том же Бахмуте», — отметил Романов.

По его мнению, работа бывшего главы «Оркестра» может кем-то считаться спорной. Однако он подчеркнул, что невозможно отрицать заслуги и успехи, которые сделали бойцы ЧВК «Вагнер» под управлением Пригожина на благо Родины.

«Сама деятельность этой структуры стала возможной благодаря безусловной работе Евгения Викторовича Пригожина. Да, к Пригожину можно после многих событий относиться по-разному. Сейчас найдется много критиков, тех, кто после всего того, что произошло, могут себе позволить его осуждать. Но безусловно одно: не будь Пригожина — не было бы Вагнера. Не было бы Вагнера — не было бы многих достижений России на поле боя в условиях специальной военной операции», — отметил спикер.

Романов заявил, что Пригожин всегда был на передовой рядом со своими бойцами и никогда не прятался от угроз. По его мнению, он заслуживает того, чтобы в его честь был установлен мемориал, а люди могли чтить его память.

«Нужно ли увековечить имя этого человека, благодаря которому были сделаны эти достижения? Абсолютно! Более того, Евгений Викторович не прятался в высоких кабинетах. Евгений Викторович находился, в том числе, рядом со своими ребятами, в окопах, недалеко от поля боя, там, где еще совсем недавно проходили самые горячие события. Этот человек доказал, что он не прячется за свитой и охраной, где-то там, далеко-далеко, где любят обитать разного рода небожители. И, безусловно, человеку, связанному с бойцами, связанному с фронтом, связанному в том числе и с реальным народом, нужно отдать некую дань уважения. Тем более, этот человек погиб», — подчеркнул политолог.

Она также отметил, что общественность всегда уважала Пригожина и прислушивалась к его словам. По мнению Романова, в России есть множество улиц, которые названы в честь людей, которые являются более спорными личностями, чем бывший глава ЧВК «Вагнер», и только поэтому он заслуживает того, чтобы его имя увековечили.

«Да, сейчас главное, что должно сделать государство — это выяснить обстоятельства этой гибели, но мы будем считать Пригожина и бойцов ЧВК “Вагнер” героями, которые должны остаться в пантеоне памяти русской истории. И если кто-то попытается действовать по-другому, ну, например, затереть эту самую память, то таких людей следует считать врагами.

Более того, в Российской Федерации, давайте честно скажем, во многих крупных городах есть много памятных знаков и названий улиц в честь деятелей, которых можно считать очень спорными. Настолько спорными, что на текущий момент времени среди значительной части российского населения в их адрес будет скорее высказано осуждение. Но Евгения Викторовича Пригожина многие бы поддержали. Да и поддерживают до сих пор, несмотря на то, что его уже нет с нами. Достоин ли этот человек памяти — безусловно! Поэтому он должен быть увековечен», — заявил политолог.

В заключение Романов отметил, что затягивание процесса с установкой мемориала в честь Евгения Пригожина может быть банальной местью за прошлые обиды от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Ранее чиновник неоднократно сталкивался с бывшим главой ЧВК «Вагнер» из-за того, что последний пытался улучшить город, а чиновники противились переменам.

«Вообще, вся эта история очень сильно напоминает личную месть. Все-таки ни для никого не секрет, что между господином Бегловым и Евгением Викторовичем Пригожиным сложились такие, очень напряженные отношения. Евгений Викторович желал очень сильно изменить город Санкт-Петербург, чему, естественно, противилась старая бюрократия. И между общественностью в лице Евгения Викторовича и чиновниками очень часто возникали терки.

Вот такой жест с нежеланием установки таблички в городе, опять же, небольшого памятного знака, может быть такой своеобразной подлецой. Вот есть чиновник, который не смог доказать своей правоты в обычное время, который всячески вступал в противоборство с Евгением Викторовичем. И вот после смерти человека он так немного гадит и мстит, делая все, чтобы память о герое, очень важном для России, не была увековечена в его фактически родном городе», —заключил политолог.