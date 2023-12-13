Боец ММА из Омска Александр Шлеменко высказал свое отношение к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте». Он сравнил свое детство с событиями, разворачивающимися в сериале. Шлеменко родился в 1984 году в Омске, где и вырос.

По словам спортсмена, он никогда не слышал слово «чушпан», используемого героями в вышеупомянутом сериале. Он относится к этому слову вполне нейтрально, так как оно является для него совершенно новым. Шлеменко подчеркнул, что в его детстве были другие слова, обозначающие человека, не имеющего авторитета и уважения.

«У нас в детстве не было такого слова. «Чухан» – было, но не «чушпан». Я так понял, что тех, кого называли «чушпанами» в этом сериале, у нас просто назвали лохами. Это тот человек, с которым не особо общались, – рассказал Шлеменко.

Напомним, что бой Александра Шлеменко и Александра Ильича состоится 15 декабря в Екатеринбурге на турнире RCC 17.