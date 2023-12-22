Жившая взаперти в квартире без электричества и газа среди могильных крестов 13-летняя девочка-маугли впервые в своей жизни пойдет в школу. Об этом во время пресс-конференции ТАСС заявил уполномоченный по правам человека в Свердловской области Игорь Мороков.

По его словам, в настоящий момент жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. При этом специалисты занимаются составлением программы для выхода из трудной жизненной ситуации 13-летней девочки, а также подбором формы обучения, максимально подходящего ее текущему состоянию.

Напомним, что ребенок жил с матерью в квартире с могильными крестами, портретом Григория Распутина и огромным количеством религиозных атрибутов. Мать 13-летней девочки не позволяла ей посещать занятия в школе. Из-за накопившихся долгов за коммунальные платежи в квартире не было электричества и газа. На девочку обратили внимание соответствующие службы после того, как соседнюю квартиру сдали в аренду семье, которая слышала крики девочки по ночам.