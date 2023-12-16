Участник шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших» Олег Шепс в очередной раз продемонстрировал свой дар ясновидящего. На этот раз он угадал, какой новогодний подарок подготовили ему друзья.

«Ко мне с минуты на минуту должны прийти друзья. Интересно, что они мне приготовили? Я чувствую, что в коробке лежит что-то черное, кожаное, теплое, настоящее», – рассказал Олег Шепс.

Как выяснилось, друзья популярного самарского медиума подарили ему брендовые кожаные ботинки. Однако, по какой-то причине, ботинки оказались женскими. Данная пара обуви от фирмы Prada стоит примерно 150 тысяч рублей.

Олег Шепс считает себя экстрасенсом и медиумом. Несколько лет назад он стал победителем шоу «Битва экстрасенсов». В предыдущем сезоне в проекте участвовал его родной брат Александр, который также стал победителем. Теперь оба экстрасенса участвуют вместе в шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших».

Олег Шепс родился 29 апреля 1998 году в Самаре. Он является пятым, самым младшим ребенком в семье.