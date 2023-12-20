Во время очередной поездки в Донбасс известный актер Иван Охлобыстин попал под обстрел и словил пулю, которая застряла в бронежилете. Об этом в социальных сетях сообщила дочь актера Евдокия Батариели-Охлобыстина.

«Мама с папой в очередной раз ездили на Донбасс, отвозили гуманитарную помощь. Мама уехала в Ростов за добавкой помощи, пока папа попал под обстрел и словил пулю. Слава богу в броник! Горжусь невероятно», – написала Евдокия.

К своему сообщению дочь актера прикрепила фотографию своих родителей. На опубликованном снимке супруга Ивана Охлобыстина актриса Оксана Арбузова едет в автомобиле на пассажирском сиденье, за рулем которого находится ее муж.

В настоящий момент подробностей инцидента нет. При этом сам актер пока не выходил на связь в своих социальных сетях. Напомним, что сразу после начала спецоперации на территории Украины Иван Охлобыстин выступил публично в ее поддержку. Актер заявил о необходимости поддерживать Родину в трудные времена.