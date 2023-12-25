Старший офицер Вооруженных сил Украины в интервью для британской газеты The Independent заявил, что Россией был полностью уничтожен украинский военно-промышленный комплекс. Поэтому запросы Киева к Западу несколько изменились. Британское издание решило не раскрывать имя украинского военнослужащего.

«России удалось парализовать промышленность Киева… лишив Украину возможности производить нужное снаряжение у себя», – написал автор материала, ссылаясь на слова украинского офицера.

По словам военнослужащего ВСУ Киев полностью зависит от американских, британских, европейских и южнокорейских поставок вооружения. А применение Вооруженными силами России на фронте новых видов оружия и различных тактик постоянно вынуждает Киев менять запросы по типу вооружения к коллективному Западу.

К примеру, сейчас ВСУ нуждаются в большем количестве ракет для зенитно-ракетного комплекса Patriot, нежели планировалось изначально.