В Екатеринбурге 11 декабря на проспекте Академика Сахарова произошло столкновение трех автомобилей. Очевидец аварии рассказал о случившемся.

Водитель автомобиля KIA ехал по проспекту со стороны Чкалова в сторону Амундсена. Произошло столкновение с автомобилем OPEL, двигающимся в попутном направлении. В результате удара OPEL был откинут на остановку, которую также зацепил автомобиль марки Mercedes, движущийся по дублеру Сахарова.

По словам очевидца происшествия, водитель автомобиля KIA был в нетрезвом состоянии. Свидетель происшествия пересказал историю водителя, который признался, что выпил спиртное из-за ссоры с женой, которая выгнала его из дома. Мужчина хотел доехать на своем авто на стоянку и переночевать у сторожа в его бытовке. Он даже не сразу понял, что попал в ДТП.

В результате дорожно-транспортного происшествия, пострадала пассажирка автомобиля OPEL. Она была доставлена в больницу с черепно-мозговой травмой.