Вечеринка Анастасии Ивлеевой Almost Naked, прошедшая 20 декабря в московском клубе «Мутабор», вызвала небывалый скандал в российском обществе. Теперь все приглашенные на мероприятие звезды рискуют своей репутацией. Среди гостей вечеринки был Народный артист России Филипп Киркоров. Теперь он может лишиться своего звания. Об этом передают авторы Телеграм-канала Mash.

По информации ТГ, общественный деятель Виталий Бородин написал на Филиппа Бедросовича заявление в Министерство культуры РФ. Он отметил, что певец поддержал дресс-код данного мероприятия и пришел на вечеринку в прозрачном костюме. Бородин предлагает лишить Киркорова звания Народного артиста России.

Стало известно, что Роскомнадзором были найдены признаки «пропаганды» движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено на территории РФ) в фото и видеоматериалах с «голой» вечеринки, организованной Ивлеевой. Данную информацию сообщил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.