Руководство США обеспокоено увеличением поставок новых автоматов АК-12 в подразделения Вооруженных сил Российской Федерации в 2023 году. Об этом в своем материале пишет американский консервативный журнал The National Interest.

«Поводом для беспокойства является информация о том, что концерн “Калашников” объявил о завершении трехлетнего контракта с Министерством обороны Российской Федерации. Причем поставки штурмовой винтовки АК-12 в российскую армию были удвоены в 2023 году по сравнению с прошлыми годами», – написал автор статьи.

Обозреватель издания отметил, что новый российский автомат АК-12 был разработан в качестве замены своего предшественника – АК-74, который используется в российской армии со времен «холодной войны». При этом новый автомат обладает улучшенными характеристиками.

Инженерам концерна «Калашников» удалось увеличить живучесть оружия, повысить точность, улучшить эргономичность благодаря внедрению более современных технологий в производственный процесс.