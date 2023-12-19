Танцор и шоумен Дмитрий Красилов, более известный под прозвищем «Пухляш», скоропостижно скончался 18 декабря. Для друзей и коллег артиста эта новость стала настоящим шоком.

Тело Красилова было обнаружено в его квартире. Известно, что Пухляш начал себя плохо чувствовать после возвращения со съемок. Его тело было обнаружено директором Андреем Наконечным, который отправился домой к Пухляшу, так как он не отвечал на телефонные звонки. Но так как достучаться он не смог, то вызвал МЧС. Когда спасатели вскрыли входную дверь, то обнаружили труп Красилова. По предварительной информации, Пухляш умер в результате болезни сердца. Однако точную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

Незадолго до своей кончины Дмитрий Красилов пообщался с журналистами и озвучил планы на Новый год.

«Возможно, с друзьями, возможно – на работе. Как обычно, решу в последнюю неделю», – поделился он.

Кроме того, Красилов рассказал, что на 2024 год у него есть планы, о которых он пока не хочет говорить. Однако, к сожалению, осуществиться задуманному не суждено. Артист ушел из жизни в возрасте 29 лет.