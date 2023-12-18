Некогда популярный российский ведущий, юморист и актер Иван Ургант, автор и ведущий шоу «Вечерний Ургант» признался, что больше не надеется на свое возвращение на телевидение. Поэтому он активно ищет другой способ заработка.

Во время приема благотворительного фонда «Друзья», в котором артист возглавляет попечительский совет, он заявил о желании брать любую подработку.

«Я сейчас за любую работу — прибегу, сделаю», – ответил Иван Ургант на просьбу одного из гостей стать ведущим на празднике его дочери.

Напомним, Иван Ургант уехал из России после начала спецоперации на Украине. Однако спустя непродолжительный период шоумен решил вернуться на родину. Но с тех пор он больше не появлялся на российском телевидении. А его авторское шоу, ранее транслирующееся на «Первом канале» с тех пор не выходит в эфир.

Писатель Захар Прилепин, в свою очередь, заявил, что начиная с 2014 года передача «Вечерний Ургант» собирала публику, категорически не принимающую возвращение Крыма в состав РФ и «донбасское сопротивление».