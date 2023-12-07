Немецкие педиатры не рекомендуют мелатонин в качестве замены снотворному

Типичный видеоролик в TikTok: женщина тайно смешивает мармеладных мишек с мелатонином прямо в пакетике с конфетами и передает их своему ребенку. В следующем эпизоде ребенок уже крепко спит в своей кроватке.

Подобных видеороликов, сообщает журнал Apotheker Umschau, полно в соцсетях. С заголовками на подобии «Как уложить ребенка спать менее чем за 5 минут» родители рекламируют добавки мелатонина в качестве «потрясающе чудодейственного средства», чтобы отправить в постель детей, отказывающихся засыпать.

Мелатонин действительно играет важную роль в погружении в сон. Это естественный гормон, вырабатываемый шишковидной железой человеческого мозга и активируемый с наступлением темноты. «Все знают, что витамин D – это гормон дня», – объяснил педиатр Эккехарт Падиц, участник «Немецкого общества медицины сна и исследований сна» (DGSM). «Так вот мелатонин его полный антагонист и, так сказать, гормон ночи».

В различных интернет-сервисах и в аптеках несложно найти самые разные безрецептурные пищевые добавки с мелатонином, в своем большинстве предназначенные для взрослых. Они обещают быстрый сон и исправлении нарушений сна, доступны покупателям в форме таблеток, спреев, капель, чая и жевательных конфет.

Влияние мелатонина на метаболизм детей

Педиатр Падиц не рекомендует давать детям какой-либо из безрецептурных продуктов с мелатонином без консультации с врачом. По его славам, сегодня мало что известно о путях распада мелатонина у младенцев и маленьких детей. Несомненно лишь одно – метаболизм мелатонина у детей происходит медленнее, чем у взрослых. Кроме того, наблюдаются значительные колебания в отношении концентрации мелатонина в пищевых добавках, протестированных исследователями DGSM. «Может оказаться фатальным, если бы родители решат потратить деньги на снотворные продукты, не нуждающиеся в рецептурном одобрении врача и даже в размещении на аптечной полке».

С 2011 года в адрес немецкого Федерального управления по защите прав потребителей и безопасности пищевых продуктов (BVL) было направлено заявок на более чем 700 продуктов, в составе которых имелся мелатонин, сообщил представитель управления по запросу СМИ. Но это вовсе не означает, что каждый из продуктов в итоге появился на рынке.

Как отметил Эккерхарт Падиц, за последние годы в Соединенных Штатах произошло несколько смертей маленьких детей, вызванных значительным повышением уровня мелатонина. В американском исследовании сообщалось, среди прочего, о случае, в котором родители скармливали трехмесячному малышу по 8-10 высоких доз мелатонина ежесуточно. Однако ученым не удалось в точности выяснить, была ли причиной смерти младенца передозировка гормона.

При нарушениях сна у ребенка нужен педиатр

Если дети страдают серьезными нарушениями сна, родителям не следует полагаться на безрецептурные средства, подчеркнул Падиц. «Родители сильно рискуют тем, что какие-либо серьезные заболевания окажутся не замечены». По его словам, опухоль головного мозга также может вызывать нарушения сна. Поэтому он советует: «Детей следует показывать педиатру».

В Германии мелатонин может быть назначен по рецепту больным детям и подросткам. Лекарство с этим гормоном, рассчитанное на детей от двух лет и старше, уже несколько лет имеется в немецких аптеках. «Разрешенное лекарство, которое продается в аптечной системе, естественно, обеспечивает многократно большую безопасность», – сообщил педиатр Падиц.

В Германии медстраховка покрывает затраты на препараты с мелатонином лишь в двух конкретных случаях. Прежде всего, это относится к детям с расстройствами аутистического спектра, в числе которых, заявид Падица, 20-40% страдают нарушениями сна. С другой стороны, страховка также покроет расходы для несовершеннолетних, имеющих синдром Смита-Магениса – редкое заболевание, характеризуемое нарушениями дневных и ночных ритмов.

Педиатр Падиц отметил, что доза мелатонина обычно должна быть как можно более низкой. В зависимости от возраста ребенка он рекомендует принимать от 0,25 до 0,5 миллиграмма мелатонина перед сном.

На ежегодном конгрессе DGSM, проходящем с 7 по 9 декабря в Берлине, он и его коллеги представят медицинские рекомендации по использованию мелатонина в отношении детей и подростков, имеющих серьезные нарушения сна. По словам производителей, мармеладно-мелатониновые мишки нередко содержат от 0,5 до 1 мг гормона на жевательную конфету, что довольно много.

Педиатры рекомендуют выстраивать режим сна

Препараты с мелатонином редко используются в медицинской практике, сообщил Якоб Маске из профессиональной «Ассоциации педиатров Германии». «Требующие лечения нарушения сна возникают преимущественно у детей ранних возрастов с тяжелыми и хроническими заболеваниями, с психическими отклонениями», – отметил Маске. Он предостерег родителей от использования мелатонина в некритических случаях.

При посещении педиатра важно выяснить, в чем может быть причина нарушения сна. «Мы снова и снова видим возникновение у пациентов-подростков проблем с засыпанием, потому что они слишком интенсивно используют смартфоны или смотрят кино перед сном», – заявил педиатр Маске. «Чаще всего проблемы с засыпанием обычно исчезают, когда родители начинают следовать советам по гигиене сна их детей».

По словам Эккерхарта Падица, гигиена сна включает в себя выработку распорядка дня и расслабление перед ночным отдыхом. Кроме того, переживания, стресс и страхи также играют свою роль в процессе засыпания. Меду тем родителям доступны иные методы, к примеру, успокаивающе поглаживать детей по голове, предварительно уложив их в постель, прочитать им книгу или спеть колыбельную.