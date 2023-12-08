Экипаж вертолета Ми-8АМТШ, который украинские боевики уже было объявили уничтоженным, выжил. Штурман с осколочным ранением был отправлен в госпиталь. Мало того, после атаки РСЗО HIMARS уцелела и сама винтокрылая машина, получившая всего несколько небольших отверстий на корпусе, передает «Российская газета».

Эпизод с вертолетом Ми-8 произошел на одном из участков зоны проведения специальной военной операции. Противник нанес удар по нему непосредственно перед взлетом, причем использовал для этой цели сразу три реактивных снаряда GMRLS.

Украинские ВС зафиксировали попадание и внесли вертолет в список подбитой техники, но с этим они явно поторопились. Винтокрылая машина оказалась цела, экипаж практически не пострадал и после короткого ремонта Ми-8АМТШ снова отправился выполнять боевые задачи