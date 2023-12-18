Двери в квартиры двух российских военкоров, проживающих в Петербурге, были залиты монтажной пеной неизвестными лицами. Об этом в своих Телеграм-каналах сообщили военные корреспонденты Роман Сапоньков и Дмитрий Стешин.

«Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждём, когда приедут», написал в своем Телеграм-канале Роман Сапоньков и опубликовал фото испорченной монтажной пеной входной двери.

В настоящий момент оба военкора находятся в зоне проведения специальной военной операции. Сотрудники правоохранительных органов, по словам военкоров, сначала отказались выезжать на место преступления. Однако позже полиция все прибыла на место преступления, чтобы собрать улики.