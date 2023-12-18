Двери в квартиры двух российских военкоров, проживающих в Петербурге, были залиты монтажной пеной неизвестными лицами. Об этом в своих Телеграм-каналах сообщили военные корреспонденты Роман Сапоньков и Дмитрий Стешин.
«Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждём, когда приедут», написал в своем Телеграм-канале Роман Сапоньков и опубликовал фото испорченной монтажной пеной входной двери.
В настоящий момент оба военкора находятся в зоне проведения специальной военной операции. Сотрудники правоохранительных органов, по словам военкоров, сначала отказались выезжать на место преступления. Однако позже полиция все прибыла на место преступления, чтобы собрать улики.
«В настоящее время изучаются все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение. Полицейские принимают меры к установлению и задержанию злоумышленников», – написали в Телеграм-канале «МВД Медиа».