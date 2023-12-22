Военнослужащие российской армии, находящиеся в зоне проведения спецоперации, призвали поддержать инициативу движения «Зов народа» проверить организованную блогером Анастасией Ивлеевой вечеринку «Почти голый». Запись видеообращения была опубликована в Телеграм-канале SHOT.

«Мы добровольцы, принимающие участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. Находимся на передовой. В настоящее время гибнут наши боевые товарищи и получают ранения, защищая интересы нашего государства – Российской Федерации. В это время представители шоу-бизнеса развращают нашу молодежь, показывая нецензурные ролики», – заявил один из бойцов, который в составе своего подразделения находится на Артемовском направлении.