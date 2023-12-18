В ходе боксерского поединка, проходившего в рамках городского первенства в Первоуральске Свердловской области, четырнадцатилетний боксер получил травмы, из-за которых он скончался в карете скорой помощи по пути в медицинское учреждение. Видео боя было опубликовано в Телеграм-канале Александра Лютикова.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как два подростка проводят поединок по боксу. При этом боксер в красном провел успешную атаку против своего соперника в синем, после которой последний не смог устоять на ногах и упал на канаты. Судья и тренер подбежали к подростку, чтобы уложить его на ринг и пытались оказать первую помощь.

«14-летний боксер потерял сознание во время финала городского первенства. Умер в машине “скорой помощи”. Смотрю это видео и не представляю, как себя сейчас чувствует соперник погибшего», – написал авто Телеграм-канала.

Пресс-служба прокуратуры Свердловской области уже отреагировала на инцидент и сообщила, что представителями правоохранительных органов будет проведена проверка исполнения российского законодательства об охране жизни и здоровья детей. Также будет проверено наличие медицинского допуска у подростка для занятий боксом.