Тысячи пар новых ботинок выбросило волнами на побережье Дании после того, как торговое судно Mayview потеряло в открытом море 46 контейнеров с различными товарами во время сильного шторма «Пиа». Об этом в своем сюжете сообщает датский телевизионный канал DR.

Следовавший по маршруту из немецкого города Бремерхафен в польский город Гданьск контейнеровоз, принадлежащий датской судоходной компании A. P. Moller-Maersk (Maersk), 22 декабря попал в сильный шторм «Пиа» в водах Северного моря. В результате штормовой погоды с палубы торгового судна волнами смыло 46 контейнеров.

«Это сумасшествие. Повсюду валяются тысячи ботинок», – заявил в эфире телеканала датский береговой инспектор Тосмас Дуурлоо.

При этом на пляжи северной Дании морскими волнами вынесло не только тысячи пар новой обуви, но также различное медицинское оборудование и небольшие колесики для тачек. Напомним, что Нидерланды были вынуждены закрыть все штормовые дамбы в стране второй раз за всю историю их использования на фоне шторма «Пиа».