Дочь известного советского авиаконструктора Кирилла Курьянского Елена проживала в своей московской квартире одна. Время от времени 70-летней пенсионерке звонил брат, чтобы узнать о ее самочувствии. Однако последний раз женщина выходила на связь три месяца назад. Об этом в своем материале сообщает «МК».

После того как пенсионерка перестала брать трубку брат забил тревогу. 14 декабря ее квартира была вскрыта правоохранителями, а в ней обнаружено мумифицированное тело Елены Кирилловны. По предварительным данным, пенсионерка ушла из жизни в результате остановки сердца.

Отец умершей пенсионерки был выдающимся советским авиационным конструктором-практиком. Его заслуги перед Отечеством были отмечены званием лауреата Государственной премии. Кирилл Курьянский работал вместе с другим выдающимся советским авиационным конструктором Павлом Сухим, начиная с 1934 года.

Ранее сообщалось, что 15 декабря по решению суда из СИЗО выпустили отца ученицы восьмого класса, которая устроила стрельбу в брянской гимназии.