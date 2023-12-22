На Херсонском направлении расчетом гаубицы 2А65 «Мста-Б» ВС РФ было нанесен огневой удар по украинской самоходной артиллерийской установке Krab польского производства. По словам командира расчета артиллерийского орудия, после обнаружения установки Krab был отработан удар по противнику. Он подчеркнул, что целью расчета являются как самоходные установки, так и стационарные орудия. Это могут быть радиолокационные станции и реактивные системы залпового огня.

Командир расчета подчеркнул, что интенсивность обстрелов со стороны ВСУ за последнее время несколько уменьшилась. Российский боец связал это с дефицитом боеприпасов у противника в связи с большой плотностью огня со стороны ВС России.

«Восемьдесят процентов боеприпасов (у ВСУ – ред.) все натовские. Это 155-я, кассеты сейчас идут тоже все натовские, и тоже разбрасывают мины натовского образца», – заявил артиллерист.

По словам командира расчета, координаты местонахождения объектов противника им передает разведка. В результате артиллеристы наносят удар по вражеским целям.