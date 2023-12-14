С 14 декабря финские власти вновь открыли границу с Россией. И сразу же на КПП произошел наплыв беженцев из стран Ближнего Востока и Африки, пытающихся через Россию попасть в Финляндию.

Отмечается, что несколько десятков людей прибыли на велосипедах к КПП Ниирала на российско-финской границе. По словам очевидцев, только несколько беженцев смогли пересечь границу. Остальные пока не смогли этого сделать.

«Остальных почему-то оставили мерзнуть, чему финны и наши несказанно обрадовались. Никто не хочет, чтобы из-за беженцев границы снова закрыли», — рассказал очевидец.

Граждане России, пересекающие границу с Финляндией отметили, что с каждым часом наплыв мигрантов к КПП увеличивается.

Финляндия открыла всего два КПП с Россией в полночь 14 декабря. Речь идет о КПП Ваалимаа (со стороны России – Торфяновка) и Ниирала (со стороны России – Вяртсиля). Остальные 6 пунктов остались закрыты.

Ранее сообщалось о заявлении финских властей, что при большом наплыве беженцев Финляндия может вновь закрыть свои границы с Россией.