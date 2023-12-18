Президент России Владимир Путин во время «Прямой линии» ответил на вопрос, когда завершится спецоперация и наступит долгожданный мир. Соответствующий материал опубликовал обозреватель «Московского комсомольца».

Путин ясно дал понять, что завершение СВО на Украине возможно лишь в том случае, если все цели будут достигнуты. Должна произойти денацификация Украины и ее демилитаризация. В первом случае, считает автор материала, много зависит от украинского народа, а во втором – от желания Запада предоставлять оружие. Но российский президент ясно дал понять, что ВС РФ справятся с поставленной задачей и без вышеперечисленных условий. И Одесса, как сказал Путин, русский город, поэтому дальнейшие действия вполне предсказуемы.

Журналист МК также делает в материале акцент на вопросах президенту РФ во время «Прямой линии». Порой, данные вопросы были достаточно откровенными, демонстрирующими реальные проблемы россиян. Возможность русского народа донести до лидера страны реальность многих ситуаций удивила даже так называемый «цивилизованный мир», ранее утверждавший, что в России процветает диктатура.

По итогу журналист отмечает, что сейчас Россия настроена на правильный путь. И если он не изменится, то «мы и радугу вернем в мирное небо, и Одессу, как минимум».