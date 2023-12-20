Семимесячная дочь эскортницы Аси Огонек (Анастасия Ахметова) была передана органами опеки в детский дом. Предположительно отцом ребенка может являться популярный рэпер Моргенштерн (признан в России иноагентом). Об этом сообщают авторы Телеграм-канала Mash.

Органы опеки были вынуждены забрать ребенка у матери из-за регулярных издевательств. Ахметова отправляла своему супругу, находившемуся на тот момент в зоне спецоперации, видеоролики, в которых она душила ребенка с помощью подушки.

Мужчина обратился за помощью к главе общественной организации «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» (ФПБК) Виталию Бородину. Глава ФПБК подготовил и направил соответствующее обращение в Генпрокуратуру России. В результате к разбирательству подключился Следственный комитет России, открыв уголовное дело за жестокое обращение с несовершеннолетними.

Автор Телеграм-канала отмечают, что в деле упоминается и рэпер Монгенштерн, поскольку девушка продавала в Сети видео интимного характера с музыкантом, а через девять месяцев она родила дочь.