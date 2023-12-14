Трое украинских военнослужащих из состава минометного расчета погибли во время обстрела позиций ВС Российской Федерации на севере ЛНР. Причиной смерти солдат ВСУ стал разрыв некачественного боеприпаса в канале ствола миномета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление военного эксперта, подполковника ЛНР в отставке Андрея Марочко.

«В ходе аэроразведки в районе Червоной Дибровы был выявлен минометный расчет, который вел огонь по нашим позициям. Передавать координаты цели нашим разведчикам не понадобилось, поскольку спустя минуту после обнаружения в канале ствола 120 мм миномета взорвалась мина. В результате инцидента трое украинских боевиков получили ранения, несовместимые с жизнью», – рассказал Марочко.

По словам военного эксперта, украинские военнослужащие использовали некачественные боеприпасы. Вероятнее всего мины были с истекшим сроком хранения или же на складе попросту не соблюдались установленные нормы хранения боеприпасов. При этом использование подобных боеприпасов категорически запрещается.