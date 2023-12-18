Бывший заместитель министра обороны Украины Анна Маляр опубликовала комментарий к новости о найденной «прослушке» в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного в своем Телеграм-канале. Экс-чиновница подтвердила постоянные утечки секретной информации из военных штабов.

«Не знаю, кто именно и что конкретно хотел услышать в кабинете главкома ВС Украины Валерия Залужного, потому что все военное командование страны прекрасно осведомлено о возможном использовании противником прослушки в кабинетах. Поэтому во время разговоров вслух данный фактор всегда учитывается. Однако информация о сливе секретной информации со штабов ВСУ соответствует действительности», – заявила Маляр.

По ее словам, данные, являющиеся военной тайной, уже не раз становились публичными из-за проблемы с утечкой информации из военных штабов командования украинской армии.

Напомним, что информацию об обнаружении прослушивающего устройства в одном из помещений, которое в будущем должен был занять главком ВСУ Валерий Залужный, подтвердили в Службе безопасности Украины.