Военный корреспондент Александр Коц опубликовал в своем Телеграм-канале обращение бойцов спецоперации на Украине к гостям скандальной «голой» вечеринке, организованной блогером и ведущей Анастасией Ивлеевой.

Российские бойцы обратились к российским артистам, побывавших на скандальном мероприятии. Они отметили, что есть способ искупить свою вину перед российским народом. Для этого нужно отправить в зону спецоперации 300 единиц разведывательных беспилотников или перечислить средства на их приобретение через канал Александра Коца.

«Хотите, чтобы общество вас простило? Купите всей своей компанией 300 разведывательных дронов Мавик 3, и отправьте на фронт через этот канал», – говорится в Телеграм-канале военкора.

Напомним, что скандальная «голая» вечеринка, организованная Ивлеевой, вызвала небывалый резонанс среди российской общественности. На мероприятии присутствовало множество известных российских артистов. Многие россияне назвали эту вечеринку «пиром во время чумы», и сейчас подобные мероприятия являются неуместными из-за кризиса и потерь, которые Россия переживает на фоне спецоперации на Украине.