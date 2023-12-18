Комбат Вооруженных сил Украины Кирилл Верес в ходе своего интервью для украинского телеканала «1+1» заявил о поражении Киева на поле боя. По его словам, в настоящий момент ничего не делается для достижения победы в конфликте.

«Где бои – проигрываем. Сейчас очень тяжелое время для нас», – заявил украинский комбат.

Верес уточнил, что украинские военнослужащие вынуждены делать все возможное, чтобы просто выжить на своих позициях на линии боевого соприкосновения. При этом никакой речи о победном наступлении и вовсе не идет. Также комбат ВСУ добавил, что если взять всю страну, то можно сделать вывод, что Украина во всех отношениях проигрывает Российской Федерации.

Ранее бывший замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила об утечке секретных данных из штабов командования украинской армии в публичную плоскость. Данное заявления бывшая украинская чиновница сделала, комментируя новость об обнаружении прослушки в кабинете главкома ВСУ Валерия Залужного.