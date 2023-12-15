Во время прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на один из вопросов граждан, заявил об отмене комиссии при оплате услуг ЖКХ для пенсионеров.

«Это неправильно, особенно если это касается пенсионеров. И решение только что принято, комиссия уплачиваться пенсионерами не будет», – заявил глава государства.

Речь идет о принятии депутатами Государственной думы в третьем чтении закона о внесении изменений в статью 155 Жилищного кодекса РФ, в соответствии с которым «лица, нуждающиеся в социальной поддержке», будут освобождены от комиссии при оплате услуг ЖКХ в банках и других финансовых организациях. Однако в почтовых отделениях комиссию при оплате ЖКХ сохранят.

Перечень данных лиц будет установлен правительством РФ. Вероятнее всего в данную категорию граждан будут включены пенсионеры, малоимущие и ветераны боевых действий. При этом новая норма должна заработать с 1-го июля 2024 года.