Актер Иван Янковский, исполнивший одну из главных ролей в нашумевшем российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», обратился к зрителям в день выхода финальной серии. Ранее актер, воплотивший на экране образ Вовы Адидаса, практически не комментировал выход других эпизодов сериала.

Артист обратился к фанатам с трогательным постом, опубликовав в соцсетях кадр со съемочной площадки.

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было ахренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», – написал Янковский.

Ранее Иван Янковский эмоционально высказался о публикации в Сети неотредактированных версий 7-й и 8-й серии.

«Кто слил, тот предатель», – заявил актер.

Кроме того, Иван Янковский порекомендовал фанатам сериала дождаться официального выхода последних серий, и не портит свое впечатление демо-версиями.

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» рассказывает о молодежных ОПГ конца 80-х годов, существовавших в Казани. Эта картина вызвала небывалый резонанс в обществе.