Известный журналист Владимир Познер исчез из поля зрения еще в прошлом году. Его авторская передача перестала выходить в эфир на Первом канале. По официальной версии причиной закрытия программы «Познер» стала необходимость изменения сетки вещания и сокращение количества развлекательных телепередач.

После этого журналист «залег на дно». Позже стало известно, что Познер уехал из России за границу. Однако недавно он вновь вернулся в Москву.

Владимир Познер был замечен на рождественском ужине крупной библиотеки электронных книг «Букмейт» в Москве. По информации Телеграм-канала «Антиглянец» журналист был приглашен на вечер в качестве специального гостя. Он прочел гостям рассказ О. Генри «Дары волхвов», однако перед началом чтения просил строго не судить его, так как он всего лишь журналист, а не актер.

«Я не актер, надеюсь, вы помните, я журналист», — заявил Познер со сцены.

Ранее сообщалось о заявлении Ивана Урганта о его готовности браться за любую работу из-за отсутствия других проектов.