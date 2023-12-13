Футболистам, выступающим за клубы Каталонии, временно запретили принимать душ на стадионе из-за сильной засухи в регионе. Об этом в своем материале сообщает испанское спортивное издание Mundo Deportivo.

На конец ноября уровень воды во внутренних бассейнах местных водохранилищ опустился до критического уровня и составляет всего 19% от нормы. Сильная засуха вынудила власти Каталонии принять ограничения по потреблению воды. В настоящий момент можно использовать до 210 литров на одного человека.

При этом уже со следующей недели ограничения потребления воды коснутся и местных спортивных залов, на которые также будет распространяться запрет на использование душевых.

По словам министра по борьбе с изменениями климата Давида Маскро, власти региона не стали делать исключения для профессиональных игроков футбольных клубов «Барселона», «Эспаньола» и «Жирона», поскольку они потребляют огромное количество воды в душевых стадиона после матча.