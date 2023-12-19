Случай с избиением героя СВО, лишившегося на фронте руки по локоть, на парковке в Петербурге получил широкий общественный резонанс. Данную новость в своем Телеграм-канале прокомментировал депутат Государственной думы Александр Хинштейн.

«Кажется, некоторые персонажи утратили связь с реальностью и минимальное представление о человечности. Избить героя спецоперации, потерявшего в бою руку, – это что-то за гранью понимания о хорошем и плохом», – написал депутат.

По его словам, судьи обязаны вынести суровое решение по данному делу, чтобы мужчины, избивавшие инвалида спецоперации, осознали последствия своего поступка.

«Надеюсь, суд вынесет решение, которого будет достаточно хотя бы для того, чтобы эти граждане осознали, что у их поступка есть последствия. О покаянии и исправлении в этой ситуации пока говорить сложно», – резюмировал Хинштейн.

Напомним, что в Петербурге на парковке несколько мужчин избили героя спецоперации за сделанное им замечание о неправильно припаркованном автомобиле марки Lexus.