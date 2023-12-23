В московском клубе «Мутабор» в ночь с 20 на 21 декабря прошла вечеринка, организованная известной ведущей и блогером Анастасией Ивлеевой. Мероприятие проходило под название «Almost Naked» («Почти голые» – перевод редакции). На нее следовало приходить в очень оригинальном дресс-коде, предполагающем практически отсутствие одежды или прозрачные наряды.

На вечеринку Ивлеевой пришло множество российских знаменитостей. Среди них были замечены Филипп Киркоров, Лолита, Ксения Собчак, Джиган, Глюкоза, Ольга Орлова и прочие деятели искусства.

Фотографии с мероприятия быстро разлетелись по Сети. Снимки вызвали огромное негодование у многих людей. Комментаторы написали, что данная вечеринка является «позором и деградацией». Кроме того, многие отметили, что такие мероприятия являются «пиром во время чумы». В Сети стали появляться сотни различного рода мемов, высмеивающих не только вечеринку Ивлеевой, но и присутствовавших на ней.

Представители российской общественности обратились с заявлением по поводу «Almost Naked» к правохранителям. В связи с этим, силовики наведались в клуб «Мутабор» с проверкой на второй день мероприятия. Но после того, как полиция уехала, вечеринка все равно продолжилась.

Стало известно, что Роскомнадзор в ходе с ознакомления с фото и видеоматериалов с вечеринки Ивлеевой обнаружил «пропаганду ЛГБТ».