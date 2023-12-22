Боевые действия в секторе Газа и на территории Украины вынуждают граждан ФРГ сокращать свои расходы на празднование Рождества. Об этом в своем материале сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на главу Немецкого объединения розничной торговли Штефана Гента.

«Цифры не лгут, и они, по данным Немецкого объединения розничной торговли (HDE), в настоящее время демонстрируют лишь умеренные рождественские траты среди немецких потребителей… Причинами остаются продолжающиеся боевые действия на Украине, конфликт на Ближнем Востоке и политические решения», – пишет автор статьи.

По словам эксперта, в этом году ожидается падение продаж в рождественский период на уровне 5-6 процентов. При этом падение покупательской активности в Германии отмечено, как в розничных торговых сетях, так и в Интернет-магазинах.