Украинское командование приняло решение вывести элитную группировку ВСУ «Марун» из-за больших потерь. Такую информацию передает РИА Новости со ссылкой на губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

«Противник несет значительные потери. Мы знаем о том, что с позиций выводят части нацистской группировки “Марун”, которая понесла значительные потери», – написал Балицкий в своем Телеграм-канале.

Глава региона также отметил, что на место элитного подразделения были направлены мобилизованные украинцы. Касаемо обстановки на Запорожском направлении, Балицкий подчеркнул, что она «стабильно напряженная». Но, несмотря на это, российские войска не только удерживают оборону, но и планомерно продвигаются вперед. В частности, ВС РФ значительно продвинулись на северо-востоке от населенного пункта Новопокровка.

Губернатор Запорожской области также отметил, что ВСУ не прекращают артиллерийские обстрелы населенных пунктов, находящихся поблизости от линии боевого соприкосновения.