Украинский президент Владимир Зеленский еще пожалеет о своих словах про «добивание» Черноморского флота России. Об этом в беседе с корреспондентом портала News.ru заявил военный аналитик Василий Дандыкин.

«А что ему остается делать? Он же приехал в США просить ATACMS, деньги, того-другого, выпросил $200 млн, поэтому врет как сивый мерин. Зеленский забыл про Артемовск, про ситуацию под Купянском, Авдеевкой, в Марьинке и Работино. Почему он не сказал о пленных ВСУ, о потерях ВСУ? Он массированно вбрасывает дезу, он выдумщик, хохмач, это его профессия. Только Зеленский – кровавый хохмач», – заявил военный эксперт.

По его словам, президенту Украины Владимиру Зеленскому остается только врать об успехах ВСУ на фронте и превосходстве над российской армией, чтобы получить финансовую помощь от США. Украинский лидер в беседе с корреспондентом Fox News заявил, что ВС России не смогли в течение последнего года «занять ни одного поселка на территории Украины». При этом он забыл рассказать об освобождении российскими силами Артемовска (Бахмута).