Бывший участник популярного реалити-шоу «Дом-2» Александр Задойнов решил отправиться добровольцем в зону спецоперации. Отмечается, что экс-звезда Телестройки подписал контракт с Министерством обороны РФ в Ханты-Мансийском автономном округе.

«Сейчас настало мое время – ехать и продолжать дело наших дедов и прадедов», – заявил Задойнов.

15 декабря Александр Задойнов заключил контракт в Нижневартовске. Сегодня он уже должен будет отправиться на службу.

«Старшие мои дети выросли и приняли моё решение, как и супруга. Конечно, переживают, но верят в меня, и я верю»,- заявил он.

Однако супруга Александра Ксения считает, что на данное решение его подвигли финансовые трудности. Недавно он открыл в Сочи строительный бизнес, но «прогорел».

«Сашка подписал контракт. На самом деле он меня поставил в известность, уже когда принял решение», – сообщила Ксения.

Александр Задойнов имеет за плечами армейский опыт. 20 лет назад он служил в реактивном дивизионе, обучался стрелковому делу. 39-летний Александр считает, что его опыт и навыки, помогут ему успешно освоиться в зоне спецоперации.

У Александра Задойнова и его супруги Ксении есть общая дочь София. Также от предыдущих отношений у него еще двое детей – Анастасия и Александра.