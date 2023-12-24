Центральное командование ВМС США опубликовало на своей страничке в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокированный в России) информацию об атаке ударных беспилотников по двум нефтяным танкерам, следовавшим в акватории Красного моря под флагами Индии и Норвегии.

«Судно BLAAMANEN под норвежским флагом, эксплуатируемое как танкер для перевозки химикатов и нефти, сообщило о промахе ударного беспилотника хуситов, о пострадавших или повреждениях не сообщалось. Второе судно, SAIBABA, принадлежащий Габону танкер для перевозки сырой нефти под индийским флагом, заявило о столкновении с беспилотником, о пострадавших не сообщается», – сообщает командование ВМС США.

Инцидент произошел в районе 20:00 по московскому времени. При этом американский эсминец «Лабун» отреагировал на сигналы бедствия торговых судов в Красном море. Как следует из сообщения командования ВМС США, данная атака на два нефтяных танкера стало 14-м и 15-м подобным инцидентом, начиная с 17 октября.