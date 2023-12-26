В эфире телешоу «Малахов» дочь известного советского кинорежиссёра Эльдара Рязанова объяснила, почему решила не связывать свою судьбу с актерской карьерой.

Андрей Малахов задал вопрос дочери легенды советской киноиндустрии, почему она не стала актрисой. Ведь она пробовала сниматься в картинах своего отца. Ольга сыграла роль невесты Мячикова, инкассатора Суздалеву в картине «Старики-разбойники», где также снимался Юрий Никулин.

«Ну во-первых, мне это очень не понравилось. Во-вторых, у меня к этому не было никаких способностей, наклонностей, таланта у меня не было. Потом это очень зависима профессия. Надо подчиняться режиссерам, а я человек очень свободолюбивый и не люблю, когда мне что-то указывают», – ответила на вопрос ведущего Ольга.

Напомним, что легендарный советский и российский кинорежиссер, сценарист, поет, драматург и продюсер Эльдар Рязанов стал автором таких шедевров советской киноиндустрии, как «Ирония судьбы, или С легким паром», «Служебный роман», «Берегись автомобиля», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Старики-разбойники» и «Небеса обетованные».