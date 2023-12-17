Во время зачистки городских зданий после освобождения населенного пункта Марьинка 12 декабря штурмовой отряд из состава подразделений ЮВО ВС России обнаружил на стене одного из домов предсмертную записку российского бойца, погибшего во время боев за город. Об этом сообщают авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Кто меня найдёт, позаботьтесь о моих матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», – было написано на кирпичной стене одного из домов в Марьинке.

По предварительным данным в доме, где была обнаружена предсмертная записка, до последнего патрона держали круговую оборону от превосходящего числом противника штурмовики из состава 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии. В доме российские бойцы обнаружили также 9 мертвых тел военнослужащих ВС РФ.

Предположительно штурмовая группа во время одного из рейдов в Марьинке попала в засаду и была окружена в доме. Связь с группой пропала, и они не смогли вызвать подкрепление.

В настоящий момент кирпич с посланием бойца был отделен от стены по приказу командира полка, который решил сделать из него памятный знак. Теперь кирпич с послание российского солдата будет храниться в штабе полка рядом со знаменем части.