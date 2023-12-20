Мать, державшая взаперти свою дочь в квартире без электричества и газа среди могильных крестов, рассказала, почему 13-летняя девочка никогда не ходила в школу. Об этом женщина, проживающая в микрорайоне Сортировка города Екатеринбург, объяснила свое поведение журналистам Областного телевидения.

«Мы не всю жизнь были верующими, но в последнее время мы пришли к Богу. Я надеюсь на Божью помощь. У нее стресс огромный был. И на фоне этого стресса у нее проблемы с желудочно-кишечным трактом. И теперь она, не переставая, болеет всё сильнее и сильнее», – заявила женщина.

Примечательно, что большая часть жильцов дома знала о голодающей и не посещающей школу 13-летней девочке, однако никто не обращался в органы опеки, чтобы помочь девочке. Полиция узнала о происходящем в семье только после того, как соседнюю квартиру начали сдавать семье мигрантов. Семейная пара услышала крики 13-летней девочки ночью и забила тревогу.

По предварительным данным, девочка находится в реабилитационном центре, а матери грозит лишение родительских прав.