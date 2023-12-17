Российский депутат Государственной думы от КПРФ Сергей Гаврилов в беседе с корреспондентом РИА Новости объяснил каким образом можно вполне законно срубить елку в лесу для новогодних праздников.

«Живую ель можно легально срубить в лесу, но платно и только в некоторых лесничествах. Для этого нужно специально приехать туда, под наблюдением специалиста выбрать ель и самостоятельно ее срубить. В некоторых регионах эта услуга бесплатна, как в Санкт-Петербурге и Ленобласти, а в некоторых за дерево придется заплатить, при этом средняя цена за одну елку может составлять порядка 79 рублей», – объяснил депутат.

При этом если самостоятельно отправиться в лес и срубить елку, то гражданина ждет штраф и возмещение нанесенного лесным насаждениям ущерба. Размер штрафа за незаконный сруб елки составляет 3-4 тысячи рублей для обычных граждан и 20-40 тысяч рублей для должностных лиц. Самый большой штраф предусмотрен для юридических лиц и составляет от 200 до 300 тысяч рублей.