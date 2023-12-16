Французский актер Жерар Депардье попал в скандал. Несколько женщин обвинили артиста в сексуальном насилии, а министр культуры Франции Рима Абдул Малак возмущена непристойными комментариями актера в адрес женщин.

Согласно заявлению министра культуры страны, Жерар Депардье может лишиться высшей награды Франции – ордена Почетного легиона.

«Я разговаривала с великим канцлером ордена Почетного легиона, генералом Лекуантром. Совет ордена Почетного легиона соберется и инициирует дисциплинарную процедуру, чтобы решить, следует ли приостановить действие этого ордена или нет, отозвать его полностью или нет. Это будет их дело», – заявила Рима Абдул Малак.

Рима Абдул Малак назвала комментарии Депардье о женщинах «шокирующими» и позорящими Францию. Актер непристойно пошутил о женщинах во время его поездки в КНДР в 2018 году. Его фраза вошла в документальный фильм «Дополнительное расследование», который недавно транслировался по французскому телевидению.