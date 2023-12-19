Некогда популярный российский блогер и ТикТокер Даня Милохин, переехавший из России за рубеж, высказался о перспективах своего возвращения на родину. Эту тему он поднял во время прямого эфира на Twitch 18 декабря перед своим вылетом в Казахстан.

По словам Милохина, ныне проживающего в Дубае, он решил слетать в Казахстан, так как захотелось «русского вайба». А на территорию РФ, отмечает блогер, он не может поехать.

«Почему в Россию не впускают? Да нет, я думаю, впускают. Но вряд ли выпустят», – добавил он.

Даня Милохин признался, что скучает по Москве и очень хочет прилететь обратно. Он подчеркнул, что с удовольствием прилетел бы в Москву, но пока не может этого сделать.

«Ребят, я бы с удовольствием, честное слово. Я бы прям с ногами и руками поехал туда (в Москву – ред.) и там находился. Но страшно, понимаете», – подчеркнул блогер.

ТикТокер также выразил надежду, что сможет решить проблему с возможностью возвращения в Россию. По его словам, он смог бы это сделать, если бы учился в ВУЗе, а это дало бы отсрочку от армии.